SKN-Goalie "Kent" erzählt: Darum war Iran der Wahnsinn für mich!
Am Stammtisch bei Andy Ogris berichtet Christopher Knett über seine Abenteuer im Ausland, die Zeit bei Lustenau & Wacker sowie die neue Situation in St. Pölten:
von Peter Rietzler
Im Alter von 16 Jahren zog Christopher Knett einst aus, um in Deutschland zu einer Tormann-Persönlichkeit zu reifen.
Als 26-Jähriger machte sich der Wiener in Vorarlberg einen Namen und erlebte anschließend mit dem FC Wacker Innsbruck den Auf- und Abstieg in der Bundesliga.
Nach Auslandsengagements in Griechenland, im Iran und in Saudi-Arabien zählt der mittlerweile 36-Jährige nun beim SKN St. Pölten zu den wichtigen Säulen in der stark verjüngten Truppe von Trainer Cem Sekerlioglu.
Wie er die Leistungen seiner Tormann-Kollegen Paul Scharner oder Juri Kirchmayr einschätzt, was er zum Tormannspiel und den ÖFB-Goalies Schlager, Pentz und Wiegele bzw. zu den Youngsters im Tor der Bundesligateams wie Armin Pecsi (21, Hartberg) oder Christian Zawieschitzky (19, RB Salzburg) zu sagen hat, erzählt Christopher Knett am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.
Wen "Knetti" in LigaZwa als Aufstiegsfavoriten sieht, was in St. Pölten passieren muss, um den Aufstieg zu realisieren, und wie Andy Ogris die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga tippt - HIER kannst du gegen den Ex-Kultstürmer der Austria antreten -, verraten die beiden in der 194. Episode am LAOLA1-Stammtisch presented by ImmoScout24 (Video und Podcast).