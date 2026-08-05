Im Alter von 16 Jahren zog Christopher Knett einst aus, um in Deutschland zu einer Tormann-Persönlichkeit zu reifen.

Als 26-Jähriger machte sich der Wiener in Vorarlberg einen Namen und erlebte anschließend mit dem FC Wacker Innsbruck den Auf- und Abstieg in der Bundesliga.

Nach Auslandsengagements in Griechenland, im Iran und in Saudi-Arabien zählt der mittlerweile 36-Jährige nun beim SKN St. Pölten zu den wichtigen Säulen in der stark verjüngten Truppe von Trainer Cem Sekerlioglu.

Wie er die Leistungen seiner Tormann-Kollegen Paul Scharner oder Juri Kirchmayr einschätzt, was er zum Tormannspiel und den ÖFB-Goalies Schlager, Pentz und Wiegele bzw. zu den Youngsters im Tor der Bundesligateams wie Armin Pecsi (21, Hartberg) oder Christian Zawieschitzky (19, RB Salzburg) zu sagen hat, erzählt Christopher Knett am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.