Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Evan Eghosa Aisowieren verlässt den FAC und wechselt in die ADMIRAL Bundesliga zur SV Ried. Das gaben beide Klubs am Montag offiziell bekannt.

Der 20-jährige Offensivspieler unterschreibt beim Aufsteiger einen Vertrag bis Sommer 2028, mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Beim FAC hat sich Aisowieren in der Hinrunde zu einem absoluten Leistungsträger in LigaZwa entwickelt, in 14 Spielen gelangen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen. Jetzt folgt der nächste Schritt in der Entwicklung des ÖFB-U21-Nationalspielers.

Bereits im Dezember hatte LAOLA1 vom Interesse der Rieder berichtet (Alle Infos >>>).

Es geht direkt ins Trainingslager

"Evan Eghosa Aisowieren hat beim FAC Wien in der 2. Liga seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat eine hohe Spielintelligenz und ein sehr gutes Gefühl für Räume in der Tiefe. Wir sind in der Offensive damit noch variabler und bringen mit dem Tiefgang von Evan ein weiteres Element in unser Spiel", wird Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei den Riedern, in der Aussendung zitiert.

"Zudem nehmen wir den nächsten U21-Teamspieler Österreichs unter Vertrag und untermauern damit unsere Transferstrategie der vergangenen Jahre. Bei den Verantwortlichen des FAC möchte ich mich für die konstruktiven Verhandlungen bedanken", ergänzt er.

Auch der Neuzugang zeigt sich voller Freude: "Es war nach den Gesprächen mit Wolfgang Fiala und Max Senft nicht schwer, dass ich mich für Ried entscheide. Sie haben mich mit dem Projekt hier in Ried voll überzeugt. Ich freue mich sehr darauf, dass ich jetzt in der Bundesliga spielen kann. Ich möchte möglichst viele Tore schießen und der Mannschaft damit bestmöglich helfen. Ich danke Gott für diese großartige Chance."

Bereits am heutigen Montag reisen Fiala und Neuzugang Aisowieren gemeinsam zur Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei.