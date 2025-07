Exklusiv: Sturm holt wohl spanisches Stürmer-Juwel

Der SK Sturm Graz schlägt wohl einmal mehr am Transfermarkt zu!

Nachdem der amtierende Titelverteidiger der ADMIRAL Bundesliga in der laufenden Sommerpause mit Basel-Youngster Axel Kayombo und dem polnischen Mittelfeldspieler Filip Rozga bereits zwei vielversprechende Offensivkräfte nach Graz-Liebenau holte, dürfte es nun erneut soweit sein.

Laut exklusiven LAOLA1-Informationen verstärken sich die "Blackies" wohl mit Jon Karrikaburu von Real Sociedad San Sebastian.

Durchbruch in Graz-Liebenau?

Die Grazer sollen am Sonntag intensive Verhandlungsgespräche mit dem Spitzenklub aus dem Baskenland geführt haben. Der Mittelstürmer (22) soll per Leihgeschäft in der Murstadt anheuern, Sturm möchte jedoch eine Kaufoption in den Deal integrieren. Karrikaburus Vertrag in San Sebastian läuft im Sommer 2027 aus.

Karrikaburu ist zweifacher U21-Nationalspieler Spaniens. Laut "transfermarkt.at" beträgt sein Marktwert 2,5 Millionen Euro. Der 1,83-Meter große 2002er-Jahrgang durchlief die gesamte Nachwuchsschmiede der "Txuri-Urdin", im Sommer 2023 unterschrieb er seinen ersten Vertrag bei den Profis.

Den Durchbruch schaffte er beim Tabellenelften der vergangenen LaLiga-Saison jedoch noch nicht, die vergangenen Saisonen lief er auf Leihbasis für CD Leganes, Deportivo Alaves, FC Andorra und in der abgelaufenen Spielzeit Racing Santander auf.

Die meisten Partien (145) machte er in der zweitklassigen spanischen LaLiga2 - dabei gelangen ihm 25 Tore und sechs Assists. In LaLiga durfte er für Real Sociedad und Alaves achtmal ran, auch in der Copa del Rey und der Europa League spielte Karrikaburu bereits.

Nun könnte er seine Karriere im österreichischen Oberhaus fortsetzen.

Das neue Heimtrikot des SK Sturm Graz