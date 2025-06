Rene Renner schließt sich dem Wolfsberger AC an!

Wie die Lavanttaler am Samstag bekannt geben, verstärkt der 31-Jährige ab Sommer den ÖFB-Cupsieger. Der Welser unterzeichnet einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Zuletzt kickte der 31-Jährige bei Buriram United in der ersten thailändischen Liga, wo er 2024/25 auch den ASEAN Club Championship-Titel gewann.

Alte Bekannte

Aus seiner Zeit beim LASK (2019 bis 2025) kennt der Defensivmann Trainer Didi Kühbauer bereits bestens. Der 54-Jährige fungierte von Mai 2022 bis Juni 2023 als Cheftrainer bei den Linzern.

"Ich freue mich sehr, ab Sommer das Trikot der Wölfe zu tragen und einen Vertrag bis 2027 unterschreiben zu dürfen! Besonders gespannt bin ich auf meine ersten Einsätze in der Lavanttal-Arena und auf die internationalen Aufgaben, die wir hoffentlich sehr erfolgreich bestreiten werden. Ich bin topmotiviert für die neue Saison und bereit für den Trainingsstart am kommenden Montag", so Renner,

