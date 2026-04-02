Peter Pacult: "Ein Herr Riegler muss sich mal hinterfragen"

Es war ein Kurzzeitengagement. Peter Pacult war nach dem Kühbauer-Abschied gerade einmal 31 Tage im Amt. In Wolfsberg ist weiter Talfahrt angesagt. Nachfolger Ismail Atalan ist mit 14 Punkten (nach Punkteteilung) gerade einmal vier Punkte vom Abstiegsrang entfernt.

Dabei war das Team nach neun Spieltagen mit 17 Punkten Zweiter, als Kühbauer sich dazu entschloss zum Vorletzten der Liga zu wechseln (LASK hatte damals sieben Punkte).

"Ein Herr Riegler muss sich mal hinterfragen, warum ist Kühbauer zum Vorletzten weggegangen am Tag nach der Wahl zum Trainer des Jahres, mitten in der Saison?", macht Pacult jetzt gegenüber "5 Minuten" klar.

Nichts verbessert seit Pacult-Aus

Er selbst überzeugte kaum, holte in vier Ligaspielen vier Punkte. Dennoch stand der Klub bei der Atalan-Übernahme immerhin mit 21 Punkten auf Rang vier, auf Leader Salzburg fehlten nur vier Punkte.

"Ich nehme mich nicht aus der Verantwortung, hab selbst aus drei Heimspielen nur einen Punkt gemacht. Aber es hat sich nichts gebessert. Man ist jetzt in der Bredouille!", so Pacult.

Auch die Entwicklungen in Klagenfurt gefallen dem Wiener nicht. "Ich habe nicht mal annähernd das erwartet, was mit der Austria inzwischen passiert ist, wie negativ sich alles entwickelt", meint der Ex-Coach beider Kärntner Klubs.