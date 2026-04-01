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Cup-Finale: So kommst du an Tickets

Im Endspiel treffen der LASK und der SCR Altach aufeinander. Der ÖFB informiert über den Ticketverkauf.

Cup-Finale: So kommst du an Tickets Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Traditionell steigt am 1. Mai in Klagenfurt das Finale im UNIQA ÖFB Cup, heuer zwischen dem LASK und dem SCR Altach.

Tickets sind, wie der ÖFB verkündet, ab Donnerstag (2.4.) im öffentlichen Verkauf auf der ÖFB-Webseite erhältlich. Die Preise liegen bei 49 Euro für Vollpreis. Ein ermäßigtes Ticket kostet 38 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 23 Euro.

Altach mit freiem Vorverkauf

Tickets für die Fansektoren können ab sofort über die Webseiten der beiden Klubs erworben werden. Beim LASK startete dieser geschützt für Abonnenten mit einem Promocode, Tickets sind im LASK-Fanshop oder auf oeticket erhältlich.

Für den Altach-Sektor ist der Vorverkauf frei, dort sind Tickets ebenso auf oeticket und im Business Gebäude des Klubs buchbar. Auf den Fantribünen kosten die Karten einheitlich 23 Euro.

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