Einer wie Biereth? Sturm mit Interesse an Arsenal-Angreifer

Mischt der SK Sturm im Rennen um ein Arsenal-Talent mit?

Wie das Portal "Football Insider" unter Verweis auf Quellen berichtet, sollen die Grazer Interesse an einer Verpflichtung von Nathan Butler-Oyedeiji haben.

Der 22-Jährige ist Mittelstürmer, er spielte in der vergangenen Saison in Arsenals U21-Team in der Premier League 2. In 13 Spielen traf er neunmal, sechs Tore legte er zudem vor. Auch für die Kampfmannschaft kam er in der Premier League und der Champions League zu seinem Debüt.

Wohl viele Interessenten

Der Vertrag des 22-Jährigen beim FC Arsenal endet im Sommer, die Konkurrenz für eine Verpflichtung soll aber groß sein. Demnach hätten mehrere Teams im Vereinigten Königreich und darüber hinaus Interesse signalisiert. Auch der FC Kopenhagen soll sich mit einem Transfer beschäftigt haben.

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass ein Arsenal-Youngster den Schritt nach Graz machen würde: In der Vergangenheit kamen Torhüter Arthur Okonkwo (Leihe) sowie der später verpflichtete und für rund 13 Millionen Euro verkaufte Mika Biereth zum SK Sturm.