Doch nicht Wolfsburg: Wechselt Dedic nach Portugal?

Amar Dedic verlässt mit hoher Wahrscheinlichkeit den FC Red Bull Salzburg. Zuletzt galt der VfL Wolfsburg als Favorit auf seine Dienste.

Die Niedersachsen dürften aber leer ausgehen, zumindest wenn es nach den neuesten Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano geht.

Der Italiener berichtet von einer Einigung mit dem portugiesischen Topklub Benfica Lissabon. Salzburg soll demnach zehn Millionen Euro Ablöse kassieren.

Die Rückrunde der letzten Saison verbrachte der Rechtsverteidiger bei Olympique Marseille, kehrte aber aufgrund einer vertraglich verankerten Rückkaufoption in die Mozartstadt zurück. Die Zukunft des Bosniers wird jedoch nicht in Salzburg liegen.

🚨🦅 EXCLUSIVE: Benfica closing in on deal to sign Amad Dedić on permanent transfer from RB Salzburg!



Transfer fee will be €10m, here we go soon. pic.twitter.com/NjMP83uW5l