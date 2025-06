Dennis Kaygin verlässt den SK Rapid.

Der 21-Jährige kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich dem FC Ingolstadt 04 an. Beim vorjährigen Tabellenzehnten wird der Mittelfeldspieler mit Benjamin Kanuric einen weiteren ehemaligen Mittelfeld-Mann der Hütteldorfer als Teamkollegen haben.

Kaygin kam im Sommer 2023 als frischgebackener U19-Meister aus der Nachwuchsabteilung des FSV Mainz 05 zu den Hütteldorfern. Der ehemalige deutsche Nachwuchsteamspieler brachte es bis Dezember 2024 auf 23 Pflichtspieleinsätze (ein Tor) für die grün-weiße Profiauswahl und 26 Partien (sieben Treffer) für die zweite Mannschaft.

Im letzten Wintertransferfenster wurde Kaygin zu Willem II in die höchste niederländische Spielklasse verliehen, dort kam er zu 13 Bewerbsspielen. Nun folgt der fixe Abschied.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt: "Dennis Kaygin benötigt in seiner aktuellen Situation möglichst viel Spielzeit, die wir ihm in unserer Profimannschaft nicht garantieren können. Deswegen sind wir gemeinsam zur Auffassung gekommen, dass ein fixer Wechsel ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende am sinnvollsten ist."

