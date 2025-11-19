NEWS

Ex-Salzburg-Co winkt Cheftrainer-Posten in der Championship

Der ehemalige Assistent von Pep Lijnders könnte Cheftrainer in Wales werden.

Ex-Salzburg-Co winkt Cheftrainer-Posten in der Championship Foto: © GEPA
Championship-Klub Swansea City ist derzeit auf Trainersuche und bald könnte ein Mann mit Salzburg-Vergangenheit in Wales anheuern.

Laut "WalesOnline" kristallisiert sich der Portugiese Vitor Matos als Favorit auf den Posten heraus. Im Bericht ist von fortgeschrittenen Gesprächen die Rede.

Folgte Lijnders nach Salzburg

Der 37-Jährige trainiert seit der aktuellen Saison als Cheftrainer den portugiesischen Zweitligisten CS Maritimo, hat nach zwölf Spielen einen Punkteschnitt von 1,67.

Vor seiner Anstellung war er nur als Co-Trainer oder Nachwuchscoach tätig. Zwischen 2019 und 2024 arbeitete er unter Jürgen Klopp als Entwicklungscoach beim FC Liverpool.

Zur Saison 2024/25 folgte er als Co-Trainer Pep Lijnders zum FC Red Bull Salzburg. Mitte Dezember 2024 war er dort, wie auch Lijnders, schon wieder Geschichte.

