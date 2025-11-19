Andreas Schicker: Darf er überhaupt Hoffenheim verlassen?

Was passiert mit Andreas Schicker?

Zuletzt wurde der steirische Hoffenheim-Sportgeschäftsführer mit einem Wechsel zu Red Bull Salzburg oder zum VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Dass er Kandidat in der Mozartstadt ist, bestätigte auch Salzburg-Boss Stephan Reiter (hier nachlesen >>>).

Dem "kicker" zufolge gilt ein Wechsel in Richtung Wolfsburg aber als wahrscheinlicher. Ein Durchbruch in möglichen Verhandlungen bahne sich jedoch noch nicht an.

Gespräche am Mittwoch

Dem deutschen Medium zufolge gebe es am Mittwoch Gespräche. Der e. V. (eingetragener Verein) der TSG Hoffenheim hat nämlich das letzte Wort. Dem Vernehmen nach möchte man bei der TSG einen Abgang eigentlich verhindern. Schicker ist bis 2029 an die Sinsheimer gebunden.

Mögliche Ablösemodalitäten sollen dem Bericht zufolge noch gar nicht Thema gewesen sein. Nach dem Rücktritt von Jörg Albrecht vom Vereinsvorsitz führen derzeit interimistisch Christoph Henssler und Frank Engelhardt die TSG Hoffenheim.

Henssler kommt aus jener Fanszene, die gegen den Einfluss von Spielervermittler Roger Wittmann auf den Klub protestierte. Schicker gilt laut "kicker" als "Widerständler gegen den Intimus von Vereinspatron Dietmar Hopp".