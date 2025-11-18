Deutsche Top-Klubs an Arnautovic-Teamkollege interessiert

Aleksa Damjanovic feierte im August 2025 sein Debüt für Roter Stern Belgrad in der höchsten serbischen Liga.

Auch wenn der 16-jährige Angreifer für die Profis erst auf drei Einsätze kommt, haben bereits mehrere deutsche Bundesligisten ein Auge auf den talentierten U19-Nationalspieler Serbiens geworfen.

In der vergangenen Saison wurde er mit 20 Treffern Torschützenkönig der serbischen Nachwuchsliga.

Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim dran

Wie "Sky" nun berichtet, sollen RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim den Youngster beobachten. Als Ablöse verlange der Klub von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic wohl mindestens fünf Millionen Euro.

Trotz Vertrag bis 2028 könnte Damjanovic laut dem Medienbericht bereits im Sommer den nächsten Schritt gehen.

Wurzeln in Österreich

Spannend zudem: Der 1,98 Meter große Stürmer ist in Belgrad geboren, besitzt laut "Transfermarkt" aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft.

Bisher durchlief Damjanovic jedoch sämtliche Nachwuchsnationalteams seines Geburtslandes.