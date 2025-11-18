NEWS

Deutsche Top-Klubs an Arnautovic-Teamkollege interessiert

Der erst 16-jährige Angreifer debütierte in dieser Saison für die Profis von Roter Stern Belgrad und hat direkt das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen.

Deutsche Top-Klubs an Arnautovic-Teamkollege interessiert Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Aleksa Damjanovic feierte im August 2025 sein Debüt für Roter Stern Belgrad in der höchsten serbischen Liga.

Auch wenn der 16-jährige Angreifer für die Profis erst auf drei Einsätze kommt, haben bereits mehrere deutsche Bundesligisten ein Auge auf den talentierten U19-Nationalspieler Serbiens geworfen.

In der vergangenen Saison wurde er mit 20 Treffern Torschützenkönig der serbischen Nachwuchsliga.

Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim dran

Wie "Sky" nun berichtet, sollen RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim den Youngster beobachten. Als Ablöse verlange der Klub von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic wohl mindestens fünf Millionen Euro.

Trotz Vertrag bis 2028 könnte Damjanovic laut dem Medienbericht bereits im Sommer den nächsten Schritt gehen.

Wurzeln in Österreich

Spannend zudem: Der 1,98 Meter große Stürmer ist in Belgrad geboren, besitzt laut "Transfermarkt" aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft.

Bisher durchlief Damjanovic jedoch sämtliche Nachwuchsnationalteams seines Geburtslandes.

Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

#20 - Niko Kranjcar
#19 - Bernt Haas

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Berater äußert sich zu Schmid-Zukunft bei Werder

Berater äußert sich zu Schmid-Zukunft bei Werder

Deutsche Bundesliga
3
Guardiola lässt deutschen Shootingstar beobachten

Guardiola lässt deutschen Shootingstar beobachten

Deutsche Bundesliga
1
Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Grünes Licht: Ex-Sturm-Kicker darf 1. FC Köln im Winter verlassen

Deutsche Bundesliga
46
Fix! Gladbach setzt auf Polanski als Cheftrainer

Fix! Gladbach setzt auf Polanski als Cheftrainer

Deutsche Bundesliga
Adeyemi-Waffeneklat: "Dachte, er hat eine Panzerfaust im Keller"

Adeyemi-Waffeneklat: "Dachte, er hat eine Panzerfaust im Keller"

Deutsche Bundesliga
22
ÖFB-Legionär droht seinen Kaderplatz zu verlieren

ÖFB-Legionär droht seinen Kaderplatz zu verlieren

Deutsche Bundesliga
5
Kehrt Ex-Real-Star Benzema nach Europa zurück?

Kehrt Ex-Real-Star Benzema nach Europa zurück?

International
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Eintracht Frankfurt RB Leipzig Roter Stern Belgrad Marko Arnautovic TSG 1899 Hoffenheim Andreas Schicker Marcel Schäfer Markus Krösche