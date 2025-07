Dänisches Abwehrtalent unterschreibt beim GAK

Verstärkung für die Abwehr des GAK!

Wie die "Rotjacken" offiziell verkünden, unterschreibt Ludwig Vraa-Jensen (20) einen Dreijahresvertrag in Graz.

Die Feldhofer-Elf verpflichtet den Innenverteidiger ablösefrei. Sein Arbeitspapier bei Bröndby IF lief am 1. Juli 2025 aus. Für seinen Ex-Klub machte Vraa-Jensen allerdings nur in der U19 bzw. für das Reserveteam Spiele. Für Einsätze bei den Bröndby-Profis reichte es nicht.

Vraa-Jensen kommt auf zwölf Länderspiele für Dänemarks U19. Zuvor spielte er auch in der U17 und U18 des Nationalteams.

"In der Probewoche endgültig überzeugt"

Der Sportdirektor der Grazer, Dieter Elsneg beschreibt Vraa-Jensen als "hochtalentierten Innenverteidiger, der eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung in Dänemark genossen hat."

"In der Probewoche hat er uns mit seiner Dynamik und seinem Gesamtpaket endgültig überzeugt. Wir sehen großes Potenzial in ihm und trauen ihm zu, sich schnell in der Stadt und im Team zu finden. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn langfristig für drei Jahre verpflichten konnten", so Elsneg.

