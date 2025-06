Der FC Blau-Weiß Linz verkündet die Verpflichtung von Nico Maier!

Der 24-Jährige ist auf dem rechten Flügel zuhause und kommt vom Schweizer Zeitligisten FC Wil.

Für diesen lieferte er in der abgelaufenen Saison 15 Scorerpunkte in 32 Spielen. Sportdirektor Christoph Schößwendter sieht in dem bei Young Boys Bern ausgebildeten Offensiv-Akteur einen "technisch fein ausgebildeten Fußballer", der aber auch ein "Arbeiter und Teamplayer" sei.

Ein offensiver "Alleskönner"?

Schößwendter unterstreicht die Polyvalenz des Neuzugangs: "Seine Fähigkeiten, vor allem im letzten Drittel, werden unsere Offensivreihe unberechenbarer und stärker machen. Er beherrscht nicht nur den letzten Pass, sondern hat seine größten Qualitäten im Kreieren von Großchancen und auch im Torabschluss."

"Sein Profil und seine bisherige Spielweise passen perfekt in unser System. Außerdem ist er mit seinen knapp 25 Jahren im besten Alter und hat noch jede Menge Entwicklungspotenzial. Es freut mich sehr, dass Nico ab der kommenden Saison unser Trikot tragen wird", so Schößwendter weiter.

Maier selbst sagt zum Wechsel: "Ich freue mich, nun Teil des FC Blau-Weiß Linz zu sein. Ich werde alles geben, um mit dem Team gemeinsam Erfolge zu feiern. Auf eine starke Zeit – für den Verein, für die Fans."