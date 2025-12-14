Nur remis! Rapid kann auch BW Linz nicht bezwingen

Rapid kommt in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga nicht über ein 1:1 gegen Blau-Weiß Linz hinaus.

Rapid startet gut in die Partie und hat in der Anfangsphase bereits mehrere Chancen. Bereits in der achten Minute steht Kara nach einem perfekten Pass von Seidl alleine vor dem Tor, doch Varesi-Strauß grätscht in letzter Sekunde dazwischen.

Zwei Minuten später geht ein abgefälschter Ball von Louis Schaub nur knapp an die Latte. Schöller stand schon zum Einköpfen bereit.

Nach 17 Minuten gehen die Wiener dann verdient in Führung: Nach einem Eckball von Matthias Seidl köpft Nenad Cvetkovic den Ball ins Tor – der Jubel bei den Wienern ist groß.

Cvetko gleicht mit Traumtor aus

Nach dem Führungstreffer kann Rapid jedoch nicht nachsetzen, und BW Linz nutzt die Gelegenheit.

In der 29. Minute erzielt Simon Cvetko durch einen klassischen Sonntagsschuss den Ausgleich: Simon Seidl behauptet den Ball, spielt ihn zurück zu Cvetko, der aus rund 25 Metern den Ball sensationell ins linke Kreuzeck zirkelt.

Nach Seitenwechsel hat Schaub die beste Möglichkeit zur Führung. Er steht alleine vor dem Tor, aber Torhüter Baier kann den Ball halten.

Schaub erneut mit der Chance

In der 77. Minute ist es erneut Schaub, der die Chance zur Führung hat. Gröller sieht den freien 30-Jährigen, doch sein Schuss ist zu zentral.

Am Ende steht ein 1:1. Rapid hält damit bei 25 Punkten. Blau Weiß Linz am Ende der Tabelle mit 11 Punkten.