Blau-Weiß lebt noch: "Wir waren alle am letzten Zacken unterwegs"

Für Blau-Weiß Linz war das 1:1 gegen Rapid mehr wert als für den Gegner.

Weniger aus tabellarischer Hinsicht, in der sich wenig geändert hat. Vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten GAK, vor allem aber zehn Zähler Defizit auf den Rest der eigentlich engen Liga sind eine Hypothek, gegen die es im Frühjahr geht.

Aber ein Lebenszeichen war der letzte Auftritt dieses Jahres schon. Auch, wenn Rapid derzeit genug mit sich selbst hadert.

"Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison nach einem Rückstand einen Punkt geholt. Als Blau-Weiß muss man immer zufrieden sein, wenn man gegen Rapid einen Punkt holt", war Andreas Gahleitner mit dem Abschluss seiner Phase als Interimstrainer glücklich.

Das galt auch für seine Spieler: "Ich hatte das Gefühl, dass bei ihnen eine gewisse Erleichterung da und die Stimmung nach dem Spiel positiv war."

"Den wollte ich genau dorthin"

Insbesondere bei Christopher Cvetko, der einen schwierigen Herbst nach seiner Rückkehr mit einem wichtigen - und schönen - Treffer abschloss.

"Ich hatte einen super ersten Kontakt und den Platz. Den wollte ich genau dorthin, wo er auch hingegangen ist", grinste der erstmalige Torschütze in dieser Saison, der sich über baldigen Nachwuchs freuen darf und dementsprechend jubelte.