Mit Testspiel gegen GAK: Der Winterfahrplan der Wiener Austria

Die Wiener Austria hat ihren Winterfahrplan bekannt gegeben.

Die Veilchen starten am 6. Jänner mit den Leistungstests in die Rückrunden-Vorbereitung, das erste Testspiel bestreitet der Tabellenfünfte der ADMIRAL Bundesliga am 10. Jänner gegen Donaufeld.

Nach einem Test gegen Nordjaelland (16. Jänner) geht es für den FAK ins Trainingslager nach Side (Türkei).

Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit einem Testspiel gegen den GAK.

Die Austria-Vorbereitung im Überblick: