Mit Testspiel gegen GAK: Der Winterfahrplan der Wiener Austria

Der FK Austria Wien fährt auf Trainingslager in die Türkei und testet eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen den GAK.

Mit Testspiel gegen GAK: Der Winterfahrplan der Wiener Austria Foto: © GEPA
Die Wiener Austria hat ihren Winterfahrplan bekannt gegeben.

Die Veilchen starten am 6. Jänner mit den Leistungstests in die Rückrunden-Vorbereitung, das erste Testspiel bestreitet der Tabellenfünfte der ADMIRAL Bundesliga am 10. Jänner gegen Donaufeld.

Nach einem Test gegen Nordjaelland (16. Jänner) geht es für den FAK ins Trainingslager nach Side (Türkei).

Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit einem Testspiel gegen den GAK.

Die Austria-Vorbereitung im Überblick:

  • Dienstag, 6. Jänner: Leistungstests in der Generali-Arena

  • Mittwoch, 7. Jänner: Erstes Mannschaftstraining

  • Samstag, 10. Jänner, 15:00 Uhr: Testspiel gegen Donaufeld (Trainingsplätze der Generali-Arena)

  • Freitag, 16. Jänner, 12:00 Uhr: Testspiel gegen Nordsjaelland (Trainingsplätze der Generali-Arena – 2x 60 Minuten)

  • Montag, 19. bis Mittwoch, 28. Jänner: Trainingslager in Side (Türkei)

  • Freitag, 23. Jänner, 15:00 Uhr (Ortszeit): Testspiel gegen FK Teplice (2x 60 Minuten)

  • Dienstag, 27. Jänner, 15:00 Uhr (Ortszeit): Testspiel gegen DAC

  • Sonntag, 1. Februar, Uhrzeit und Spielort offen: Testspiel gegen den GAK

