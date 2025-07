BW Linz muss sich englischem Zweitligisten klar beugen

Der FC Blau-Weiß Linz unterliegt mit 1:4 im Test gegen den englischen Zweitligisten Ipswich Town.

Die Stahlstädter zeigen eine gefällige Anfangsphase, der der erste Treffer fällt aber gegen sie. Bakatukanda lässt im Strafraum das Bein stehen, Hirst verwandelt den fälligen Elfer zur Führung (16.). Nach exakt 30 Minuten kann Hirst den Doppelpack schnüren - 2:0.

Danach wird Blau-Weiß aber wieder stärker und belohnt sich dafür. Nachdem Ipswich-Keeper Palmer den Ball länger als acht Sekunden in der Hand hält, gibt es indirekten Freistoß. Ronivaldo versenkt diesen sehenswert zum 1:2 (45.).

Nach der Pause dreht Ipswich auf

Nach der Pause stellt Ipswich den alten Abstand wieder her: Nach einer Flanke von links köpft Al-Hamadi ein - 1:3 (52.). Die Mörec-Elf stemmt sich weiter gut dagegen, doch Davis erhöht in Minute 64 dennoch auf 4:1 für die Engländer.

Dies ist auch der Endstand, was nicht zuletzt Neo-Linzer Viktor Baier zu verdanken ist, der in der Schlussphase zweimal stark pariert. Am Sonntag bestreiten die Stahlstädter noch ein Testspiel gegen Donau Linz (10:30 Uhr).

Aufstellung BW Linz: Baier; Moormann (61. Varesi-Strauß), Maranda, Bakatukanda; Pirkl, Pasic (61. Wähling), Briedl, Anderson; Seidl, Ronivaldo (83. Huskovic), Maier (61. Goiginger)