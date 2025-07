Sturm Graz feiert einen 2:1-Testspielerfolg gegen den Hamburger SV.

Vor 9272 Zuschauern liefern die Grazer eine gelungene Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt nächste Woche im ÖFB-Cup gegen Bischofshofen.

Die Tore auf Seiten des österreichischen Meisters erzielen Jon Gorenc-Stankovic (18.) und Tochi Chukwuani (45+1). Den Anschlusstreffer für die Hamburger schießt Robert Glatzel in der 90. Minute.

Traumtor von Chukwuani

Sturm startet aktiver in die Partie und kommt gleich in den ersten Minuten zu einigen Chancen. Gorenc-Stankovic sorgt in der 18. Minute nach einem Eckball die 1:0-Führung der Gastgeber.

In Folge des Tores lassen die Grazer den HSV etwas kommen. Doch der deutsche Bundeslig-Aufsteiger ist nicht zwingend genug.

So sorgt Chukwuani kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck für den 2:0-Pausenstand.

Nach einigen Wechseln passiert in der zweiten Hälfte bis auf den Anschlusstreffer kurz vor Ende (Glatzel, 89.) nichts mehr.

Aufstellung Sturm: Bignetti; Johnston, Oermann (61. Aiwu), Lavalée, Karic; Stankovic, Chukwuani (61. Hierländer); Horvat, Kiteishvili; Böving (61. Kayombo), Jatta (61., Grgic)

Abpfiff! Wir gewinnen gegen den @HSV hochverdient mit 2:1 und senden gleichzeitig liebe Grüße an die Weser – bis bald, Schwoaze! 🖤💚 #sturmgraz #STUHSV #Friendlies2025

STU 2:1 HSV |⏱️90+2'

