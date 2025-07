LASK beendet Vorbereitung mit Pleite gegen Union Berlin

Der LASK kassiert zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Saison eine 0:2-Testspielniederlage gegen Union Berlin.

Der deutsche Bundesligist, der erst am Beginn der Sommervorbereitung steht und am morgigen Sonntag noch beim SK Rapid zu Gast sein wird, besuchte die Raiffeisen Arena in Linz im Rahmen der "Summer Series Upper Austria".

Junge LASK-Mannschaft

Im Zuge dieser spulte der LASK bereits am Vortrag ein Testspiel gegen Hajduk Split ab, welches mit 2:1 gewonnen werden konnte. Aus diesem Grund laufen die "Athletiker" hauptsächlich mit Spielern von den LASK Amateuren auf.

Dennoch können die Linzer gut mit den "Eisernen" mithalten. Moses Usor vergibt nach 30 Minuten eine Top-Chance. In Führung geht aber Union: Lucas Tousart köpft nach einer Ecke ein (45.+1).

Nach Seitenwechsel pariert ÖFB-U18-Goalie Fabian Schillinger zunächst stark gegen Robert Skov (48.), kurz darauf unterläuft dem 18-Jährigen allerdings ein schwerer Fehler. Ilyas Ansah bedankt sich mit dem Treffer zum 2:0 (62.). Dabei bleibt es schlussendlich auch.

Bei Union Berlin ist Leopold Querfeld in der zweiten Halbzeit im Einsatz. Christopher Trimmel bleibt auf der Bank.

Der LASK startet in genau einer Woche, mit dem Erstrunden-Duell im ÖFB-Cup beim Wiener Sport-Club, in die Pflichtspiel-Saison. Am Freitag darauf wartet der Bundesliga-Auftakt gegen den SK Sturm.

So spielte der LASK: Schillinger; Lebersorger, Cisse (61. Kebe), Boateng (61. Balde), Augustus (84. Midzic); Sanogo (61. Smakaj), Haider; Usor (46. Pintor), Berisha (73. Tchicamboud), Flecker; Kane (77. Wanker)