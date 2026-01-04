So plant der GAK mit Owusu

Der GAK will Beres Owusu weiter in seinen Reihen behalten.

Wie "Sky" berichtet, wollen die Grazer die Kaufoption auf den Verteidiger ziehen. Diese soll sich auf 250 000 Euro belaufen. Aktuell ist Owusu vom französischen Klub AS Saint-Etienne ausgeliehen.

Der Franzose ist aber auch bei diversen Ligakonkurrenten begehrt, so finden sich darunter beispielsweise der LASK und Rapid.

Sky spekuliert über diese Vorgehensweise: Nach dem Kauf im Winter soll Owusu verkauft werden. Allerdings planen die Grazer eine erneute Leihe bis zum Saisonende.