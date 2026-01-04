NEWS

So plant der GAK mit Owusu

Der Verteidiger wusste in der Herbstsaison zu überzeugen.

So plant der GAK mit Owusu Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK will Beres Owusu weiter in seinen Reihen behalten.

Wie "Sky" berichtet, wollen die Grazer die Kaufoption auf den Verteidiger ziehen. Diese soll sich auf 250 000 Euro belaufen. Aktuell ist Owusu vom französischen Klub AS Saint-Etienne ausgeliehen.

Der Franzose ist aber auch bei diversen Ligakonkurrenten begehrt, so finden sich darunter beispielsweise der LASK und Rapid.

Sky spekuliert über diese Vorgehensweise: Nach dem Kauf im Winter soll Owusu verkauft werden. Allerdings planen die Grazer eine erneute Leihe bis zum Saisonende.

Retro-Look: Das sind die neuen Trikots des GAK

Slideshow starten

8 Bilder

Mehr zum Thema

Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Neuer Torhüter: Schnappt sich der GAK einen ÖFB-Legionär?

Bundesliga
10
Salzburg startet in die Frühjahrs-Vorbereitung

Salzburg startet in die Frühjahrs-Vorbereitung

Bundesliga
67
Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

Leihwechsel von Gregoritsch nach Basel offenbar geplatzt

International
1
Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Serie A
1
Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Deutsche Bundesliga
4
Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Ilzers TSG vor Leihe von BVB-Talent

Deutsche Bundesliga
3
Nach Stripfing-Aus: Lösung für den Nachwuchs

Nach Stripfing-Aus: Lösung für den Nachwuchs

Fußball
7
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK Daniel Owusu