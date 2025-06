BW Linz: Defensiv-Allzweckwaffe vor dem Absprung?

Bei Blau-Weiß Linz bahnt sich im Sommer ein Umbruch an. Bereits zwölf Spieler sind fix weg, nun könnte ein weiterer hinzukommen.

Der in der Defensive flexibel einsetzbare Danilo Mitrovic soll vor der Rückkehr in seine serbische Heimat stehen. Wie das Portal "Meridian Sport" berichtet, steht der 24-Jährige vor der Unterschrift bei FK Radnicki 1923 Kragujevac.

Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison Vierter in der serbischen Super Liga und nimmt daher an der Qualifikation für die UEFA Conference Legaue teil.

Zuletzt kaum noch gefragter Aufstiegsheld

Der seit 2019 in Linz aktive Mitrovic spielte im Frühjahr bei den Blau-Weißen, auch durch den Österreicher-Topf bedingt, nur noch eine untergeordnete Rolle.

Der Defensiv-Allrounder war allerdings maßgeblich am Aufstieg der Stahlstädter in die Bundesliga beteiligt. Er traf am letzten Spieltag der Saison 2022/23 per Kopf zum 2:1 gegen Sturm II, was Blau-Weiß letztlich den Aufstieg sicherte.

Danach gab es Diskussion, ob der Ball tatsächlich die Linie überquert hatte.