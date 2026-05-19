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Bundesliga Europacup-Playoff heute: SV Ried - WAC
Wer wahrt die Chance auf Europa? Die Rieder empfangen im Playoff-Halbfinale der ADMIRAL Bundesliga den WAC. LIVE-Infos:
Die Saison der ADMIRAL Bundesliga geht nach der Meister-Entscheidung in die Verlängerung. Im Europacup-Playoff kommt es im Halbfinale zum Duell zwischen der SV Ried und dem Wolfsberger AC (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Innviertler beendeten die Qualigruppe auf dem ersten Platz und haben damit das Heimrecht. Am vergangenen Wochenende verloren die Oberösterreicher 0:2 beim SCR Altach und kassierten damit die zweite Niederlage in Serie.
Die Lavanttaler schafften mit einem tollen Saison-Endspurt den Turnaround und sicherten sich mit vier Siegen in Folge den Klassenerhalt und Rang zwei in der Qualigruppe.
Der Sieger des Duells trifft im Playoff-Finale auf Rapid.