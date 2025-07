Janis Antiste ist neuer Spieler des SK Rapid!

Wie die Grün-Weißen am Donnerstag verkünden, kommt der 22-jährige Franzose für die kommende Saison leihweise von US Sassuolo.

Antiste verfügt über eine Erfahrung von über 100 Ligaspielen in der Serie A sowie den zweithöchsten Spielklassen Frankreichs, Italiens und Deutschlands. Im Frühjahr war der Offensivspieler an den 1. FC Nürnberg verliehen.

Seine fußballerische Ausbildung machte er in der Akademie des FC Toulouse. Vor vier Jahren verließ er seine Heimat in Richtung Italien. Zuerst zog es ihn zu Spezia, ehe ihn ein Jahr danach Sassuolo fest verpflichtete. Weitere Spielpraxis durfte Antiste erneut in Frankreich bei Amiens, Reggiana, Stammklub Sassuolo und eben zuletzt Nürnberg sammeln.

"In Janis schlummert noch großes Potenzial"

Bei seiner letzten Station in Nürnberg erzielte Antiste in zwölf Partien fünf Treffer und lieferte zwei Assists.

Markus Katzer sagt über den variabel einsetzbaren Stürmer: "Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt. In Janis schlummert noch großes Potenzial, er bringt auf alle Fälle viel Qualität mit in unser Team."

Antiste, der alle medizinischen Checks erfolgreich absolvierte, wird die Nummer 90 erhalten. Der Franzose kann sein neues Abenteuer in Wien-Hütteldorf kaum erwarten: "Durch die enge Beziehung zwischen den Fans von Nürnberg und Rapid weiß ich einiges über meinen neuen Klub. Ich bin begeistert, dass ich künftig für Rapid auflaufen darf und möchte jedes Spiel genießen."