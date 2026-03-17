In diesem Torhüter-Ranking ist Florian Wiegele die Nummer eins

Vier Debütanten stehen im ÖFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Ghana (27.03.) und Südkorea (31.03.), darunter Torhüter Florian Wiegele.

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"Wiegele hat in den letzten Wochen und Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Er hat mit seiner Körpergröße ein ganz anderes Profil, hat Voraussetzungen, die die anderen nicht haben", sagte Teamchef Ralf Rangnick über den 2,05 Meter großen Schlussmann.

Der 24-Jährige war im ersten Halbjahr 2025 an den GAK verliehen und ist in Tschechien bei Viktoria Pilsen mittlerweile Stammtorhüter.

Starke Fangquote

Wiegele übernahm das Einser-Leiberl im Herbst und kam in der Folge nicht nur in der Liga, sondern auch in der UEFA Europa League zum Zug.

Im Europacup überzeugte der gebürtige Grazer in seinen sechs Einsätzen mit einer starken Fangquote von 86 Prozent, wie der Datendienstleister Opta hervorhob. Unter allen Torhütern mit mindestens fünf EL-Saisonspielen ist das der Höchstwert. Noah Atubolu vom SC Freiburg kommt laut FotMob auf rund 85 Prozent, Lyons Dominik Greif hält bei rund 84 Prozent.

In der UEFA Champions League führt Arsenals David Raya die Statistik laut FotMob mit einer Fangquote von rund 87 Prozent an. Dahinter folgen Thibaut Courtois von Real Madrid und Newcastles Nick Pope (jeweils rund 83 Prozent).

Wiegele blieb bei seinen sechs Europa-League-Einsätzen drei Mal ohne Gegentor, musste sich mit Viktoria Pilsen in der Zwischenrunde aber im Elfmeterschießen gegen Panathinaikos geschlagen geben.