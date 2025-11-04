NEWS

Das ist der ÖFB-Kader für die entscheidenden WM-Quali-Spiele

Mit einem Debütanten: Ralf Rangnick hat seinen Kader für die beiden letzten Gruppenspiele gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina bekanntgegeben.

Österreichs Fußball-Nationalteam hat im November die große Chance, die erste Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft seit 1998 zu fixieren.

Am Dienstag hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die abschließenden Partien auswärts in Zypern (15.11.) und zuhause gegen Bosnien-Herzegowina (18.11.) nominiert.

Nicolas Kristof erstmals dabei

Unter anderem gibt der Teamchef auch einem Debütanten die Chance. Nicolas Kristof vom deutschen Zweitligisten SV Elversberg scheint erstmals im WM-Kader auf. Zudem sind die zuletzt verletzt fehlenden Xaver Schlager und Patrick Wimmer wieder im Aufgebot.

Rangnick setzt diesmal auf 22 Feldspieler und vier Tormänner, auch weil David Alaba und Phillipp Mwene gegen Zypern gesperrt fehlen.

Österreich hat vor den letzten beiden Gruppenspielen alles in der eigenen Hand. Aktuell führt man die Tabelle der Gruppe H mit 15 Punkten an. Der Vorsprung auf Bosnien beträgt zwei Zähler, auf die drittplatzierten Rumänen fünf Punkte. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite darf im Playoff weiter um ein WM-Ticket kämpfen.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Nikolas Polster

Wolfsberger AC

Nicolas Kristof

SV Elversberg (GER)

ABWEHR:

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

Como 1907 (ITA)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Leopold Querfeld

Union Berlin (GER)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Marco Grüll

Werder Bremen (GER)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Raul Florucz

Union Saint-Gilloise (BEL)

Michael Gregoritsch

Bröndby IF (DEN)

Nikolaus Wurmbrand

SK Rapid

Auf Abruf:

Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0); David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 0), Flavius DANILIUC (FC Basel/SUI; 3/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz/GER; 0); Thierno BALLO (FC Millwall/ENG; 1/0), Muhammed CHAM (SK Slavia Prag/CZE; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (GNK Dinamo Zagreb/CRO; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0), Andreas WEIMANN (Derby County FC/ENG; 26/2); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Elias HAVEL (TSV Egger Glas Hartberg; 0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 1/0), Ercan Kara (SK Rapid; 7/0)

