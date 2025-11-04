Das ist der ÖFB-Kader für die entscheidenden WM-Quali-Spiele

Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Nikolas Polster
Wolfsberger AC
Nicolas Kristof
SV Elversberg (GER)
ABWEHR:
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
Como 1907 (ITA)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Leopold Querfeld
Union Berlin (GER)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Marco Grüll
Werder Bremen (GER)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Raul Florucz
Union Saint-Gilloise (BEL)
Michael Gregoritsch
Bröndby IF (DEN)
Nikolaus Wurmbrand
SK Rapid
Auf Abruf:
Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0); David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 0), Flavius DANILIUC (FC Basel/SUI; 3/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz/GER; 0); Thierno BALLO (FC Millwall/ENG; 1/0), Muhammed CHAM (SK Slavia Prag/CZE; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (GNK Dinamo Zagreb/CRO; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0), Andreas WEIMANN (Derby County FC/ENG; 26/2); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Elias HAVEL (TSV Egger Glas Hartberg; 0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 1/0), Ercan Kara (SK Rapid; 7/0)