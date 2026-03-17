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Verbandswechsel! ÖFB sichert sich Offensivtalent

Der Youngster lief im vergangenen Jahr noch für den bosnischen Verband auf.

Verbandswechsel! ÖFB sichert sich Offensivtalent Foto: © GEPA
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Der ÖFB sichert sich die Dienste von Dino Delic. Das geht aus einem Eintrag auf der FIFA Change of Association Platform (FIFA-Plattform für Verbandswechsel) hervor. Nach Carney Chukwuemeka und Paul Wanner entscheidet sich damit ein weiterer Spieler für den ÖFB.

Demnach wechselte der 17-jährige Offensivspieler von Austria Klagenfurt am vergangenen Freitag offiziell vom bosnischen zum österreichischen Verband.

Delic lief bereits für Jugendnationalteams des ÖFB und des bosnischen Verbands auf. Im Herbst 2025 debütierte er für Bosniens U19. Im Februar dieses Jahres spielte der Youngster dann für Österreichs U18 zwei Mal gegen Portugal, dabei erzielte er einen Treffer.

Bei der Klagenfurter Austria in der ADMIRAL 2. Liga war Delic in der laufenden Saison bislang elf Mal im Einsatz (ein Tor).

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