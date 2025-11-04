Rangnick hat Hartberg-Stürmer am Schirm

Das ist ein Junge, bei dem es interessant ist, zu schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
Rangnick erklärt: "Er ist ein Spieler, der durch seine Geschwindigkeit extrem über die Kontersituationen kommt. Er hat einen ordentlichen Abschluss. Das Spiel, das er im letzten Spiel gemacht hat, muss man erst mal so machen."
Darum ist er "nur" auf Abruf
Weil er im Spiel gegen Zypern aber einen kompakt stehenden Gegner erwartet, hat sich Rangnick zunächst entschieden, Havel "nur" auf Abruf zu setzen.
Da das österreichische Nationalteam aktuell aber nicht gerade mit einer Vielzahl treffsicherer Stürmer gesegnet ist, sieht der Teamchef in Havel durchaus eine Zukunftsaktie.
Er sagt: "Das ist ein Junge, bei dem es interessant ist, zu schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Es macht absolut Sinn, seinen Weg aufmerksam weiterzuverfolgen."