Rangnick hat Hartberg-Stürmer am Schirm

Der Youngster steht erstmals auf der Abrufliste des ÖFB-Teams. "Es macht absolut Sinn, seinen Weg aufmerksam weiterzuverfolgen."

Elias Havel taucht zum ersten Mal auf der Abrufliste des ÖFB-Teams auf.

Der 22-Jährige hat in der laufenden Saison im Trikot des TSV Hartberg schon mehrere Duftmarken gesetzt.

"Das muss man erst mal machen"

"Er hat in zwölf Spielen sechs Tore geschossen, das ist im Schnitt alle zwei Spiele ein Tor – das muss man auch erst mal machen", sagt Ralf Rangnick über den Stürmer.

Der Wiener ist über den Nachwuchs des 1. Simmeringer SC, der Vienna und der Austria in die Akademie des FC Red Bull Salzburg gekommen. Nach eineinhalb Saisonen beim FC Liefering wechselte er im Sommer 2023 ablösefrei zum LASK.

Hartberg hat eine Kaufoption

Eine Saison später wurde Havel an den TSV Hartberg verliehen, wo er aktuell seine zweite Saison spielt. Die Steirer besitzen im Sommer eine Kaufoption.

Inklusive UNIQA ÖFB-Cup kommt der Wiener sogar auf neun Tore in 15 Spielen. Insgesamt hält er bei elf Toren in 47 Bundesliga-Partien sowie 13 Treffern in 61 Zweitligaspielen.

Das ist ein Junge, bei dem es interessant ist, zu schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.

Ralf Rangnick

Rangnick erklärt: "Er ist ein Spieler, der durch seine Geschwindigkeit extrem über die Kontersituationen kommt. Er hat einen ordentlichen Abschluss. Das Spiel, das er im letzten Spiel gemacht hat, muss man erst mal so machen."

Darum ist er "nur" auf Abruf

Weil er im Spiel gegen Zypern aber einen kompakt stehenden Gegner erwartet, hat sich Rangnick zunächst entschieden, Havel "nur" auf Abruf zu setzen.

Da das österreichische Nationalteam aktuell aber nicht gerade mit einer Vielzahl treffsicherer Stürmer gesegnet ist, sieht der Teamchef in Havel durchaus eine Zukunftsaktie.

Er sagt: "Das ist ein Junge, bei dem es interessant ist, zu schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Es macht absolut Sinn, seinen Weg aufmerksam weiterzuverfolgen."

