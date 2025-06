Blau-Weiß Linz gibt Aufstiegsheld Mitrovic ab

Nun ist es fix: Danilo Mitrovic verlässt den FC Blau-Weiß Linz und wechselt zurück nach Serbien.

Der Abwehrspieler unterschreibt bei Erstligist FK Radnicki Kragujevac einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Mitrovic war im Sommer 2019 aus der Jugend des FK Vojvodina Novi Sad nach Linz gewechselt und war damit der längstdienende Spieler im Blau-Weiß-Aufgebot.

Am letzten Spieltag der Saison 2022/23 fixierte der 24-Jährige in der Schlussphase gegen Sturm Graz II mit seinem 2:1-Siegtreffer den Bundesliga-Aufstieg der Oberösterreicher. Insgesamt absolvierte der ehemalige serbische Jugendnationalspieler 143 Pflichtspiele für Blau-Weiß.

In der abgelaufenen Saison stand er in der ADMIRAL Bundesliga allerdings nur sechsmal in der Startelf.

