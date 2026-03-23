Rapid bindet ÖFB-Youngster

Der SK Rapid verlängert mit Daniel Mahiya (18) bis Sommer 2028. Das verkünden die Wiener am Montag.

Der Youngster wechselte bereits mit neun Jahren in den Westen Wiens und feierte 2025 sein Zweitligadebüt für Rapid II.

In der laufenden Saison hält er bei 17 Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga. Der Rechtsverteidiger absolvierte weiters zahlreiche Einsätze für Nachwuchsnationalteams des ÖFBs.

Ein Traum geht in Erfüllung

"Daniel ist ein technisch versierter Spieler, der viele Qualitäten mitbringt. Umso mehr freut es mich, dass er sich nun entschieden hat, den Weg in Grün und Weiß weiterzugehen und bis 2028 zu verlängern", so Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Der Spieler selbst meint: "Mit der erneuten Verlängerung meines Vertrages beim SK Rapid geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte auch in Zukunft alles dafür geben, mich als Spieler weiterzuentwickeln und die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen."