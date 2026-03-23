GAK zieht wohl Option bei Abwehrstammkraft

Transfernews beim GAK!

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, werde der GAK die Option bei Abwehrspieler Donovan Pines ziehen. Der Amerikaner soll demnach noch mindestens ein weiteres Jahr in Graz verweilen.

"Ihn wollen wir längerfristig als Fixpunkt beim GAK halten", erklärt GAK-Sportdirektor Tino Wawra gegenüber dem Medium. Der 28-Jährige ist seit Anfang August bei den Steirern. Er kam ablösefrei vom FC Barnsley und ist aktuell fixer Bestandteil der Dreierkette.

In der aktuellen Saison lief er 22 Mal in der Bundesliga für die Grazer auf und durfte einmal über einen Treffer jubeln.

Weitere Verstärkungen und Abgänge geplant

Ebenfalls im Kader verbleiben sollen die Leihspieler Leon Klassne, Mathias Olsen (Kaufoption: 500.000 Euro) und Franz Stolz.

Um das zu ermöglichen, wird sich der GAK wohl von einigen Spielern verabschieden müssen. Jacob Italiano, Beres Owusu oder Ramiz Harakate könnten dafür infrage kommen.