NEWS

Zwei neue Spieler auf Salzburgs Verletztenliste

Zwei Spieler, die zuletzt beim Auswärtssieg gegen den LASK gescort haben, werden den "Bullen" für einige Zeit fehlen.

Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg bleibt, wie in den vergangenen Monaten, vom Verletzungspech verfolgt.

Wie die "Bullen" vor dem Heimspiel gegen den TSV Hartberg (Sonntag ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mitteilen, fallen Sota Kitano und Stefan Lainer mit Oberschenkelverletzungen für einige Zeit aus.

Beide waren noch am vergangenen Sonntag bei Salzburgs 5:1-Auswärtserfolg gegen den LASK im Einsatz. Lainer lieferte den Assist zum 1:0, Kitano traf zum zwischenzeitlichen 3:1.

Einsatz von Schuster fraglich

Neo-Trainer Daniel Beichler muss bei seinem Heim-Debüt als "Bullen"-Coach auch auf Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Oberschenkel), Justin Omoregie (Schulter) und Yorbe Vertessen (Oberschenkel) verzichten.

Ob Jannik Schuster zum Einsatz kommen kann, ist aktuell noch offen. Der Abwehrspieler zog sich beim Aufwärmen vor dem LASK-Spiel eine Adduktorenverletzung zu.

Für die Salzburger gibt es aber auch eine positive Nachricht: Valentin Sulzbacher steht nach langer Verletzungspause wieder voll im Mannschaftstraining.

