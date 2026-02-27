Aufregung vor OÖ-Derby: Ried-Präsident hält brennenden LASK-Schal

Vor dem oberösterreichischen Cup-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK nächste Woche sorgt ein Video, das aktuell in den sozialen Medien kursiert, für ordentlich Zündstoff.

In der Aufnahme, die nur wenige Sekunden dauert, ist Ried-Präsident Thomas Gahleitner im VIP-Bereich des Rieder Stadions zu sehen. Das Video wurde nach dem Bundesliga-Derby zwischen den Innviertlern und den Linzern aufgenommen.

Es zeigt, wie Gahleitner einen offenbar brennenden LASK-Schal in die Luft hält. Es sind auch weitere Personen, die rund um den Ried-Präsidenten sitzen, in dem Video zu sehen.

Rivalität mit einem Augenzwinkern

Die SV Ried teilte am Freitagabend Gahleitners Stellungnahme zu dem Video.

"Nach dem Derby gegen den LASK zelebrierten in unserem VIP-Club Sponsoren und Anhänger der beiden Vereine gemeinsam ein packendes Spiel und eine einzigartige Atmosphäre. Auch ich war Teil einer dieser bunt gemischten Runden, in der natürlich ein gegenseitiger humorvoller und lockerer 'Schlagabtausch' stattfand, wie es bei Fußball-Lokalderbys durchaus üblich ist", so der SVR-Präsident.

Die Aufnahmen, die zu fortgeschrittener Stunde entstanden, könnten demnach isoliert betrachtet ein gänzlich anderes Bild zeichnen und missinterpretiert werden.

Gahleitner sei es wichtig zu betonen, dass die anwesenden Anhänger der beiden Klubs zu keinem Zeitpunkt Zeichen und Signale gesetzt hätten, die in diesen Runden als respektlos und abwertend gegenüber dem jeweils anderen Verein empfunden worden wären.

"Ganz im Gegenteil – der gesamte Abend im VIP-Club war geprägt von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und ehrlicher persönlicher Verbundenheit. Fußball lebt von Emotionen und Leidenschaften – und auch von einer mit Augenzwinkern gelebten Rivalität", so Gahleitner.

Der Unternehmer bedauere es, falls durch seine Gesten ein "völlig falscher Eindruck entstanden ist". Er stehe für einen fairen und respektvollen Umgang, gerade unter den oberösterreichischen Klubs. "Ganz nach dem Motto: Rivalität am Platz – Zusammenhalt daneben."