So hoch war der Umsatz der Bundesliga-Klubs in 2024

Die zwölf Klubs der ADMIRAL Bundesliga haben im Jahr 2024 einen Umsatz von insgesamt 315 Millionen Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zu 2023 einer Steigerung von 16 Prozent entspricht.

Das geht aus dem neuen Landscape-Report der UEFA hervor.

Die heimische Liga nimmt im europäischen Umsatzranking Platz zehn ein. Unangefochtener Spitzenreiter ist England (7,447 Mrd. Euro) vor Deutschland (3,902), Spanien (3,881), Italien (2,922) und Frankreich (2,527).