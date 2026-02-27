"Wäre dumm von uns" - Hoff Thorup will Konzept nicht verwerfen

GAK - Ried: Wenig Rhythmus zu erwarten
Punktegleich mit Altach rangiert Ried an der siebenten Stelle. Die "Wikinger" mussten beim 1:1 in Tirol zuletzt einen Rückschlag einstecken, stehen nun aber vor einem Pflichtsieg beim GAK, wenn die erstmalige Meistergruppen-Teilnahme der Vereinsgeschichte Realität werden soll.
"Auf der Zielgeraden des Grunddurchgangs sind wir gut beraten, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir selbst in der Hand haben", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft.
In der 22. Runde gastiert die Austria in Ried, vier Tage davor findet allerdings das Highlight im Cup-Halbfinale gegen den LASK statt. Vor dem Vorletzten GAK zeigten sich die Rieder, die den achtfachen Torschützen Kingstone Mutandwa gesperrt vorgeben müssen, "gewarnt".
GAK-Coach Ferdinand Feldhofer weiß, was auf sein Team zukommt. "Gegen Ried gibt es nicht viel Rhythmus, ganz wenig Nettospielzeit und viele Standards. Trotzdem freue ich mich auf ein intensives, rassiges Spiel, in dem der als Sieger vom Platz gehen wird, der besser seine Konzentration und Aufmerksamkeit halten kann."
Das 0:1 gegen Hartberg quittierten die GAK-Fans mit Pfiffen und Schneeballwürfen auf die eigene Mannschaft. "Jeder ist enttäuscht, aber das können wir in unserer Situation nicht brauchen und da erwarte ich mir auch ganz was anderes", sagte Feldhofer.
Blau-Weiß - Tirol: "Vorgeschmack aufs untere Play-off"
In Tirol rüstet man sich bereits für die Qualifikationsgruppe. "Ich glaube, das wird ein Spiel, das einen Vorgeschmack auf das untere Play-off bietet. Die Mannschaften werden wenig Risiko nehmen, es wird viele Duelle geben und viel um zweite Bälle gehen", prophezeite WSG-Coach Philipp Semlic.
Abstiegssorgen müssen dieses Mal in Wattens nicht um sich greifen. Mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht in Linz würde die WSG bei 28 Punkten und damit doppelt so vielen wie Blau-Weiß halten - ein komfortabler Polster trotz noch anstehender Punkteteilung.
Blau-Weiß möchte die Tiroler nicht vorzeitig ruhigen Gefilden überlassen. "Die Tabelle kann jeder lesen. Die Punkte werden nicht alle weggenommen, sondern lediglich halbiert", sagte Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner im Wissen um einen möglichen Zweikampf mit dem GAK im Abstiegsrennen.
"Wir wissen, dass wir vor einem wichtigen Spiel stehen, aber es sollte unseren Verein nicht zusätzlich blockieren. Wir werden alles dafür tun, dass wir in einem vielleicht sogar ausverkauften Stadion am Ende mit drei Punkten da stehen."