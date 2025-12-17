Bericht: Diese zwei Trainer sind kein Thema beim SK Rapid

Wie geht es auf der Trainerbank beim SK Rapid weiter?

Am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht das letzte Pflichtspiel dieses Kalenderjahres an. Ob das Conference-League Gastspiel auch das letzte Match von Interimscoach Stefan Kulovits sein wird, steht weiterhin zur Debatte.

In puncto Leistung, aber vor allem Einstellung hat der ehemalige Rapid-Profi die Mannschaft verbessert. Die Resulate lassen allerdings weiter zu wünschen übrig. Das weiß auch Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Darf man Kulovits nach dieser kurzen Zeit schon bewerten?

"Wer etwas Positives sehen will, sieht etwas Positives. Wer etwas Negatives sehen will, sieht nur Negatives. Wir haben den Rapid-Geist geweckt, die Mannschaft ist intakt. Aber natürlich fehlen uns leider die Ergebnisse", sagt der Sportchef gegenüber der "Krone".

Katzer fragt sich aber auch, "ob es gerecht ist, in so kurzer Zeit unter schwierigsten Bedingungen die Qualität eines Trainers nur anhand von Ergebnissen zu beurteilen?"

Zwei Kandidaten wohl kein Thema

In den letzten Tagen tauchten bereits erste Kandidaten für das Erbe von Peter Stöger bzw. Stefan Kulovits auf. Unter anderem wurde Bo Svensson ins Spiel gebracht.

Der Däne soll laut der "Krone" allerdings keine Option für Rapid sein. Ebenso befassen sich die Hütteldorfer nicht mit Philipp Semlic - der WSG-Coach wurde zuletzt auch mit den Grün-Weißen in Verbindung gebracht.

Katzer selbst hält sich jedoch weiterhin bedeckt: "Ich werde keine Spekulationen anheizen."