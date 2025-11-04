Kehrt Erik ten Hag in die Premier League zurück?

Nach drei Pflichtspielen war das Abenteuer Bayer 04 Leverkusen für Erik ten Hag wieder vorbei! Der Niederländer und der deutsche Bundesligist fanden nie so richtig zueinander und deswegen wurde das Missverständnis nach wenigen Monaten vorzeitig beendet (Alle Infos >>>).

Wie "The Athletic" nun berichtet, könnte es aber zu einer schnellen Rückkehr des 55-Jährigen kommen. So soll ten Hag ein heißer Kandidat auf das vakante Traineramt bei den Wolverhampton Wanderers sein.

Beim Stammklub von ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic wurde vor wenigen Tagen der bisherige Chefcoach Vitor Pereira entlassen (Hier nachlesen >>>). Die Wolves sind akut abstiegsbedroht und haben erst zwei Punkte aus den ersten zehn Ligaspielen geholt.

Die weiteren Kandidaten

Neben ten Hag, der von 2022 bis 2024 bei Manchester United bereits Premier-League-Erfahrung vorzuweisen hat, soll mit Ole Gunnar Solskjaer ein weiterer Ex-United-Coach zu den Kandidaten zählen.

Außerdem sollen laut diverser Medienberichte Ex-Wolves-Coach Gary O'Neil, Rob Edwards (FC Middlesbrough) und Michael Carrick (zuletzt FC Middlesbrough) auf der Liste stehen.