NEWS

Kehrt Erik ten Hag in die Premier League zurück?

Der Niederländer wurde bei Bayer Leverkusen nach wenigen Monaten entlassen. Nun könnte es zu einer schnellen Rückkehr auf die Trainerbank kommen.

Kehrt Erik ten Hag in die Premier League zurück? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach drei Pflichtspielen war das Abenteuer Bayer 04 Leverkusen für Erik ten Hag wieder vorbei! Der Niederländer und der deutsche Bundesligist fanden nie so richtig zueinander und deswegen wurde das Missverständnis nach wenigen Monaten vorzeitig beendet (Alle Infos >>>).

Wie "The Athletic" nun berichtet, könnte es aber zu einer schnellen Rückkehr des 55-Jährigen kommen. So soll ten Hag ein heißer Kandidat auf das vakante Traineramt bei den Wolverhampton Wanderers sein.

Beim Stammklub von ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic wurde vor wenigen Tagen der bisherige Chefcoach Vitor Pereira entlassen (Hier nachlesen >>>). Die Wolves sind akut abstiegsbedroht und haben erst zwei Punkte aus den ersten zehn Ligaspielen geholt.

Die weiteren Kandidaten

Neben ten Hag, der von 2022 bis 2024 bei Manchester United bereits Premier-League-Erfahrung vorzuweisen hat, soll mit Ole Gunnar Solskjaer ein weiterer Ex-United-Coach zu den Kandidaten zählen.

Außerdem sollen laut diverser Medienberichte Ex-Wolves-Coach Gary O'Neil, Rob Edwards (FC Middlesbrough) und Michael Carrick (zuletzt FC Middlesbrough) auf der Liste stehen.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Erik ten Hag (55)
Zinedine Zidane (53)

Slideshow starten

39 Bilder

Mehr zum Thema

DFB-Nationalspieler will England im Winter verlassen

DFB-Nationalspieler will England im Winter verlassen

Premier League
6
"Einer der Gründe weshalb ich hier sitze" - Alonso lobt Wirtz

"Einer der Gründe weshalb ich hier sitze" - Alonso lobt Wirtz

Premier League
2
Vier Spiele in acht Tagen? Glasner droht Monsterprogramm

Vier Spiele in acht Tagen? Glasner droht Monsterprogramm

Premier League
7
Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen?

Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen?

La Liga
Nicht nur der Trainer: Bei Wimmer-Klub droht auch ein Bosse-Beben

Nicht nur der Trainer: Bei Wimmer-Klub droht auch ein Bosse-Beben

Deutsche Bundesliga
Als Vieira-Nachfolger: Übernimmt nun eine italienische Legende?

Als Vieira-Nachfolger: Übernimmt nun eine italienische Legende?

Serie A
2
Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Wolverhampton Wanderers Sasa Kalajdzic Erik Ten Hag Michael Carrick Vitor Pereira Ole Gunnar Solskjaer Gerüchteküche