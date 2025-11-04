Die besten ÖFB-Torschützen in der Champions League

Ganz, ganz vorsichtig formuliert: In Sachen Champions-League-Torschützen schneidet so manch andere Nation besser ab als Österreich.

Seit 1992 gibt es die Königsklasse. In diesen gut drei Jahrzehnten brachte kein ÖFB-Kicker mehr Treffer zustande als David Alaba, der insgesamt sechs Mal für den FC Bayern und Real Madrid traf.

Da Alabas Hauptjob nicht das Toreschießen ist, muss man von einer mageren Ausbeute sprechen, dass Fußball-Österreich in all den Jahren keinen verlässlicheren Goalgetter in die Champions League entsenden konnte.

15 ÖFB-Spieler durften öfter als ein Mal im Rahmen der Champions League über ein Tor jubeln. Und zwar folgende: