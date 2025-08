Der GAK verstärkt sich neben Donovan Pines offenbar mit einem weiteren Innenverteidiger.

Wie "Sky" berichtet, wechselt der 21-jährige Beres Owusu von AS Saint-Etienne zu den "Rotjacken". Demnach handelt es sich um eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption. Der junge Franzose sei am Dienstag nach Graz geflogen, um die Unterschrift unter den Vertrag zu setzen, heißt es.

Der 1,85 Meter große Rechtsfuß soll auf der rechten Position in der Abwehr-Dreierkette von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer eingeplant sein, könne jedoch auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Diese Position bekleidete er auch in seinem bisher einzigen Ligue-1-Spiel im August 2024 gegen Adi Hütters AS Monaco.

Kurz darauf folgte eine einjährige Leihe in die dritte französische Liga zu Quevilly - Rouen Metropole, bei Saint-Etienne lief er zumeist für die zweite Mannschaft auf.