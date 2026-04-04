Für den Wolfsberger AC geht es langsam aber sicher nur mehr um den Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga.

Die "Wölfe" kassierten am 25. Spieltag eine 1:3-Niederlage bei der WSG Tirol (Spielbericht>>>) und sind nur deswegen noch nicht Letzter, weil Blau-Weiß Linz sich momentan in noch schwächerer Form befindet.

"Es geht absolut gegen den Abstieg, wir brauchen über nichts anderes mehr reden", weiß Kapitän Dominik Baumgartner, der momentan außen vor ist, gegenüber "Sky".

"Haben nach dem 1:0 aufgehört"

Neun Spiele in Folge warten die Lavanttaler, die um diese Zeit vor einem Jahr noch um das österreichische Double mitspielten und dieses auch fast gewannen, nun auf einen Dreier. Dabei sah es am Samstag nach einem frühen Führungstreffer durch Jessic Ngankam zunächst gut aus.

"Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir nach dem 1:0 komplett aufgehört haben, die Energie hochzuhalten und einfach bereit zu sein für die Zweikämpfe, im Kopf waren wir einfach nicht schnell genug", bemängelt Goalie Nikolas Polster. Er schüttelt den Kopf: "Auf einer 1:0-Führung kann man sich in keinem Fußballspiel ausruhen."

Coach Ismail Atalan stört indes viel mehr, wie seine Mannschaft mit der Situation nach dem Ausgleich, welcher erneut aus einem unnötigen Elfmeter resultierte, umging.

Zu viele Standard-Gegentore! "Mentale Sache"

"Nach dem 1:1 haben wir im Mentalbereich Schwäche gezeigt, da muss man besser dagegenhalten", so der Deutsche.

Der mit dem spielerischen Auftritt seiner Mannschaft diesmal gar nicht unzufrieden war. Umso mehr ärgert ihn die Art und Weise, in welcher der WAC momentan seine Spiele verliert.

"Das war der sechste Elfmeter, denn wir seit meiner Amtszeit kassiert haben, danach wieder ein Standardtor...", seufzt Atalan. Er weiß: "Wir müssen in der Box besser verteidigen und konzentrierter sein, um zumindest keine Elfmeter zuzulassen. Das ist ja auch eine mentale Sache."

"Wenn wir das abstellen, kriegen wir es zu 100 Prozent hin", meint Atalan bezugnehmend auf den Klassenerhalt, er sei voll und ganz von seiner Mannschaft überzeugt: "Deshalb bin ich hier."

Wie geht es mit Atalan weiter?