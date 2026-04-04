Trotz Rückstand! WSG holt wichtigen Heimsieg gegen den WAC

In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt die WSG Tirol zu Hause gegen den Wolfsberger AC mit 3:1.

In der Anfangsphase sind beide Mannschaften bemüht, sich Chancen zu erarbeiten. Dem WAC gelingt es zuerst, etwas Zählbares herauszuholen.

Der WAC kontert mit Dejan Zukic über die rechte Seite. Der Serbe bringt den Ball flach und scharf ins Zentrum auf Jessic Ngankam. Der Stürmer setzt sich gegen die WSG-Abwehr durch und schiebt den Ball ins Tor (9.).

WSG mit großem Comeback nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel agiert die WSG aber eindeutig aktiver und belohnt sich aus. In der 56. Minute lässt zuerst Moritz Wels eine riesige Möglichkeit im Eins-gegen-eins gegen Polster liegen. Danach kommt der Ball zu Taferner, dessen Abschluss bekommt Rene Renner an den Arm.

Schiedsrichter Alexander Harkam entscheidet folgerichtig auf Elfmeter. Der WSG-Kapitän Valentino Müller tritt zum Strafstoß an und verwandelt humorlos zum 1:1 (59.).

Daraufhin wird ein weiterer Strafstoß für die WSG wegen einer Abseitsstellung aberkannt (67.). Dennoch drehen die Gastgeber die Partie.

Nach einer Ecke köpft Jamie Lawrence zu Müller, der den Ball nicht optimal trifft. Über Umwege findet der Ball den Weg zu Ola-Adebomi, der zum 2:1 einköpft (77.).

In der Nachspielzeit stellt Moritz Wels den 3:1 Endstand nach Pass von Sulzbacher her (90.+4).

Durch den Sieg kann die WSG den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf acht Punkte ausbauen und hält bei 18 Zählern. Auf dem vorletzten Platz und somit einen Platz hinter der WSG steht der WAC. Die Kärntner halten bei 14 Punkten und sind stark abstiegsbedroht.