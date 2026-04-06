SSC Napoli SSC Napoli NAP AC Milan AC Milan ACM
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Napoli feiert knappen Sieg im Verfolger-Duell gegen Milan

Durch den Sieg zieht Napoli in der Tabelle an den Mailändern vorbei.

Napoli feiert knappen Sieg im Verfolger-Duell gegen Milan Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der SSC Napoli ist wieder erster Verfolger von Inter Mailand in der italienischen Serie A.

Die Süditaliener setzen sich im Topspiel der 31. Runde zuhause knapp mit 1:0 gegen AC Milan durch. Damit zieht der Titelverteidiger in der Tabelle wieder an den "Rossoneri" vorbei.

Dabei bleiben in der ersten Halbzeit die Highlights eher aus. Napoli hat mehr vom Spiel, doch Milan die besseren Möglichkeiten. Diese sind jedoch nicht zwingend genug.

Politano mit der Erlösung

In der zweiten Hälfte ändert sich das Bild. Napoli zeigt sich durchaus offensiver und mit mehr Zug zum Tor, doch auch ihnen bleibt der Torjubel zunächst verwehrt.

Erst in der 79. Minute ist es dann der gerade frisch eingewechselte Matteo Politano, der die Erlösung für Napoli bringt. Nach einer Flanke schiebt der Italiener die Kugel aus kurzer Distanz an Mike Maignan vorbei zum Siegtreffer.

In der Tabelle liegt Napoli mit 65 Punkten hinter Inter Mailand (72) auf Platz zwei. Milan ist Dritter mit 63 Punkten.

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