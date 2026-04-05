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Peter Stöger spricht über mögliches Comeback als Trainer

Der ehemalige Rapid-Coach hat sich positiv über eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank geäußert. Die Aufgabe müsse ihn aber reizen.

Peter Stöger spricht über mögliches Comeback als Trainer Foto: © GEPA
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Im vergangenen Sommer kehrte Peter Stöger als Cheftrainer auf die Trainerbank zurück, und übernahm den Posten beim SK Rapid.

Nach 27 Spielen und einem Schnitt von 1,70 Zählern pro Partie war für den 59-Jährigen in Hütteldorf aber nach nur fünf Monaten wieder Schluss.

Seitdem ist der Wiener vereinslos, vor kurzem löste Rapid den ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrag mit Stöger auf. Nun hat sich Stöger im "Sky"-Fußballstudio zu einer möglichen Rückkehr an die Seitenlinie geäußert.

"Muss mich reizen"

"Das könnte ich mir schon vorstellen. Nur muss es etwas sein, das mich reizt, wo ich sage: Das möchte ich nochmals angehen", so Stöger angesprochen auf ein neues Engagement zur kommenden Saison.

Die Zeit nach seinem Aus beim SK Rapid habe er zum Reflektieren genutzt. "Ich habe in Tux abgeschaltet, auch reflektiert. Da kommt man zur Ruhe, wird wieder ausgeglichen", so der 59-Jährige, der in seiner Trainerlaufbahn unter anderem auch für Borussia Dortmund und den 1. FC Köln tätig war.

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