Becherwurf der Rapid-Fans - "Das sind Vollidioten!"

Der SK Sturm Graz hat seine Tabellenführung in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga am Ostersonntag mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SK Rapid ausgebaut - Spielbericht >>>

Nicht nur die Spieler des SK Rapid waren nach dem Match frustriert, nachdem man keinen einzigen Torschuss abgab, auch die Fans taten ihren Unmut - noch während des Spiels und auf sehr unschöne Art und Weise - kund.

Als Sturm-Kicker Filip Rozga am Seitenrand behandelt wird, wird er von den Rapid-Fans mit mehreren Bechern beworfen.

Während der polnische Nationalspieler mit einem Lächeln und Gestiken Richtung der Rapid-Anhänger kontert, geht ein Sturm-Betreuer kurzzeitig sogar zu Boden, dürfte jedoch nicht getroffen worden sein.

Hoff Thorup: "Jeder sollte sicher sein"

"Da fehlt mir jegliches Verständnis", analysiert "Sky"-Experte Thomas Silberberger nach Betrachten der Szene im Studio.

Silberberger weiter: "Natürlich provoziert er mit dem Trikot – nur der Spieler wird auch bei jedem Out-Einwurf beschimpft. Das ist ganz normal, das lässt er über sich ergehen – aber offenbar muss wieder etwas passieren. Da muss man leider sagen: Das sind Vollidioten!"

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup ergänzt vor dem "Sky"-Mikro: "Ich mag das überhaupt nicht. Jeder, der hier Teil des Spiels ist, sollte sicher sein."