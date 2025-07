Baustelle hinten links: Austria zieht Teamspieler an Land

Die Wiener Austria scheint auf der Suche nach einem weiteren Linksverteidiger fündig geworden zu sein!

Wie aus einem Bericht des "Kurier" hervorgeht, bedienen sich die Violetten erneut in Asien. Es gibt eine weitere Parallele zu einem Transfer, den die Wiener wenige Wochen zuvor getätigt haben: Der Neue trägt denselben Namen wie Mittelfeldspieler Kang-hee Lee.

So soll Tae-seok Lee (23) von den Pohang Steelers (Südkorea) die Violetten in der Defensive verstärken. Links hinten sind diese nach dem Abgang von Matteo Perez Vinlöf nur mit Hakim Guenouche und somit recht dünn besetzt.

Mit dem zweiten Lee im Bunde, er kann auch auf der Position des Rechtsverteidigers spielen, sichern sich die Favoritner einen südkoreanischen Nationalspieler. Etwa 800.000 Euro Ablöse wird Lee die Veilchen kosten, er soll bereits in den nächsten Tagen nach Wien reisen und präsentiert werden.

Eigentlich wollte die Austria eine ablösefreie Verstärkung an Land ziehen. Mit Maximilian Ullmann vom WAC hatte man diese auch schon ins Auge gefasst, dem 29-Jährigen hätte ein recht gut bezahlter Dreijahresvertrag gewunken. Er sagte ab, auch trotz verbesserter zweiter Offerte. Warum?

Grund dafür soll die Sorge um Fan-Reaktionen gewesen sein, schließlich kickte der Defensivmann von 2019 bis 2022 bei Stadtrivale SK Rapid.

Nun sind die Veilchen also im Ausland fündig geworden, auch koreanische Medien berichten. Am Sonntag absolvierte Lee sein Abschiedsspiel in Südkorea, wie auf einem Video zu sehen ist, verabschiedete er sich auch bei den Fans.

Lee Tae-seok has just finished his farewell match vs Daegu and was seen giving his farewell to the fanbase holding the megaphone! 🥲



Die Veilchen, he's all yours, take good care of him!🟣⚪️



🫡🇰🇷#이태석 #faklive pic.twitter.com/qiQyY6dew6