Lustenau feiert Testspielerfolg gegen Schweizer Zweitligisten

Austria Lustenau kann sich im ersten Testspiel 2:0 gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wil durchsetzen.

Haris Ismailcebioglu sorgt kurz vor der Pause für das erste Tor des Tages, Seydou Diarra erhöht nach der Pause auf 2:0.

Trainer Markus Mader tauscht die komplette Mannschaft nach der Pause, zuvor durften die Neuzugänge Emmanuel Chukwu, Dion Kacuri und Dominik Weixelbraun ihr Können unter Beweis stellen. Zudem waren die beiden Testspieler Tobias Gager und Benjamin Precious dabei.

Test gegen Young Boys Bern steht an

Der Aufsteiger absolviert ab Sonntag ein Trainingslager in Lech. Am Mittwoch (14:00 Uhr) testet man zudem gegen die Young Boys Bern.

Aufstellung erste Halbzeit: Böhm, Ibertsberger, Voisine, Chukwu, Gager (Testspieler), Delaye, Kacuri, Gmeiner, Weixelbraun, Ismailcebioglu, Precious (Testspieler)

Aufstellung zweite Halbzeit: Flatz, Soares, Pertlwieser, Maak, Rajic, Akbulut, Gashi, Afrifa (81. Diarra), Grabher, Ouattara, Jastremski