Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

Ex-Kapitän Alexander Grünwald ist zurück bei Austria Wien!

Der 36-Jährige wird P12-Talentecoach in der Austria-Akademie. Er tritt damit in die Fußstapfen von Christoph Witamwas, der im Winter als Co-Trainer zu Meister Sturm Graz wechselte.

Grünwald war zuletzt zwischen Jänner 2024 bis zum Klub-Aus im November 2025 Sportdirektor des SV Stripfing.

Grünwald soll Talente weiterentwickeln

Davor arbeitete der Ex-Austria-Profi bereits für die Veilchen als Trainer in der Akademie sowie im Marketingbereich.

"Die Freude über die Möglichkeit als Trainer für die Top-Talente unserer Austria arbeiten zu dürfen, ist riesig. In enger Abstimmung mit den Mannschaftstrainern möchte ich tatkräftig mithelfen, unsere Eigengewächse erfolgreich weiterzuentwickeln", freut sich Grünwald über ein Comeback am Verteilerkreis.

Akademieleiter Manuel Takacs meint: "Es freut uns sehr, dass wir mit Alex Grünwald eine Austria-Legende als P12-Talentecoach gewinnen konnten. Nicht zuletzt durch seine langjährige Erfahrung als Kapitän und Führungsspieler weiß er genau, worauf es in der Entwicklung unserer Top-Talente ankommt. Er passt auch menschlich perfekt in das Akademie-Team."