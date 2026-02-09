Austria House: Unten Ghedinas Kühe, oben Medaillen-Party

Auf einer Anhöhe oberhalb des Ortskerns von Cortina d’Ampezzo leuchtet in der Dunkelheit der Nacht ein rotes Herz, man sieht es schon von Weitem.

Kommt man etwas näher, steht in großen rot-weiß-roten Lettern geschrieben: AUSTRIA.

Das Austria House ist während der Olympischen Spiele einer der Hotspots für heimische Sportler:innen, Medienvertreter sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Das Österreich-Haus hat bei Olympischen Spielen eine lange Tradition, 2026 feiert es nach acht Jahren Pause ein Comeback bei Winterspielen.

Ghedinas Kühe

Schauplatz ist das traditionsreiche Jägerhaus in Cortina d’Ampezzo, das im Besitz der Familie von Italiens Ski-Idol Kristian Ghedina ist.

Normalerweise ein alpiner Bio-Landwirtschaftsbetrieb, fungiert das Jägerhaus während der Spiele als Treffpunkt für nationale und internationale Gäste sowie als Schauplatz für Medaillenfeiern der rot-weiß-roten Sportler.

Dafür wurde extra der dortige Heustadl in eine Gala-Hall umgebaut.