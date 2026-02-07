Neuer violetter Weg: FAK mit 8 Akademie-Kickern gegen Salzburg

Dies gilt nicht zuletzt für Vasilije Markovic. Der 17-Jährige verbrachte den Großteil des Herbsts noch in der U18, gab erst im Dezember, nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft, sein Debüt für die Young Violets, und ist jetzt schon fix im Profikader eingeplant.

Am Freitag ermöglichte Helm dem Mittelfeldspieler sein Bundesliga-Debüt - und das ausgerechnet gegen jenen Verein, der großes Interesse an einer Verpflichtung im kommenden Sommer hatte, ehe Markovic diese Woche bei der Austria verlängerte.

"Er ist bei uns ins Training reingestartet und hat wirklich einen Esprit reingebracht. Er hat die Fähigkeit, extrem aggressiv zu sein, hat eine hohe Kapazität im Laufen. Mit der Euphorie von der WM hat er einen Riesensprung gemacht", schwärmt der FAK-Coach von seinem Debütanten.

Dem aber ebenfalls nicht geschenkt worden sei: "Er hat gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann. In dem Moment, in dem jemand der ersten Mannschaft helfen kann, erfolgreich zu sein, nehme ich das natürlich sehr gerne an."

Die Routiniers machen es möglich

Die Integration all dieser Akademie-Absolventen - neben den bereits aufgezählten Kadermitgliedern im Spiel in Salzburg durften sich beim Winter-Trainingslager in Side zusätzlich noch Stefan Blazevic (19), Daniel Nnodim (18), Dominik Nisandzic (19) und Romeo Mörth (18) beweisen - sei nur aufgrund der Bereitschaft der vielen Routiniers dazu im Kader möglich.

"In dem Zusammenhang muss ich auch den arrivierten Spielern ein Kompliment machen. Die sind total offen, die arbeiten aktiv daran, dass die Jungs integriert werden, auch daran, dass sie wissen, was es bedeutet für die Wiener Austria in der Bundesliga zu spielen. Das kriegt keiner geschenkt", so Helm.

Einer dieser von ihm angesprochenen Spieler ist Kapitän Manfred Fischer. "Ich habe den Jungs gesagt: Sie haben die Chancen, bei Austria Wien dabei zu sein, aber die müssen sie auch nutzen. Darauf werden wir jeden Tag schauen, dass das umgesetzt wird. Wenn nicht, kriegen sie einen Arschtritt von uns", erklärt der 30-Jährige gewohnt trocken.

Er spricht von einer aktuell "sehr guten Mischung" im Kader. Das sieht auch Helm so: "Ein junger Spieler bringt vielleicht etwas anderes ein als ein älterer. Der Mix macht es aus."