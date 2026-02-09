Rapid-Fanklubs spenden über 121.000 Euro für autistische Kinder

"Wiener helfen Wienern" ist eine Spenden-Aktion verschiedenster aktiver Fanklubs des SK Rapid für karitative Zwecke.

Seit der Premiere im Jahr 2010 ist viel Gutes passiert. Auch in den letzten Monaten wurden wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um viel Geld für die gute Sache zu sammeln.

Spendenaktionen bei Heimspielen und Kinoabend

Bereits im Herbst 2025 startete die Spenden-Aktion beim Heimspiel gegen den LASK, anschließend wurde auch bei den darauffolgenden Heimspielen und verschiedenen Veranstaltungen wie etwa einem eigenen Kinoabend mit dem Film "Wochenendrebellen" gesammelt.

Schließlich fand am 30. Jänner noch ein erfolgreicher Spenden-Abend im Casino Baumgarten statt, an dem sehr viele Rapid-Fans teilnahmen.

Mannschaft und Betreuer steuerten 10.000 Euro bei

An diesem Abend wurden unter anderem auch in diesem Jahr wieder 10.000 Euro von der Mannschaft, sowie dem Trainer- und Betreuerteam des SK Rapid für die Sammlung beigetragen.

Am Samstag beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg erfolgte die Übergabe des Spendenschecks.

Dank aller Aktionen der Fanklubs und der Mithilfe der gesamten Rapid-Familie ist die sensationelle Summe in der Höhe von 121.312,88 Euro an den Verein "Rainman's Home" übergeben worden.

Autistische Kinder freuen sich über sensationelle Spende

Rainman's Home gibt autistischen Kinder eine Tagesstruktur und verfügt aktuell über drei Standorte in Wien.

Alle, die für "Rainman's Home" tätig sind, bedanken sich beim SK Rapid und dessen Fanklubs für diese erneut großartige Initiative des Block West unter dem Motto "Wiener helfen Wienern".

Informationen zur Spendenaktion sind auch unter www.wienerhelfenwienern.at zu finden.